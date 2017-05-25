注意！鋒面滯留 7縣市大雨特報

氣象局晚間對7縣市發布大雨特報，提醒民眾外出仍須多加注意。（本報資料照片）

鋒面滯留，氣象局晚間對7縣市發布大雨特報。（圖片來源：氣象局）

今天受到鋒面有北往南通過台灣上空所影響，各地天氣不穩，皆有短暫陣雨或雷雨發生。氣象局晚間因鋒面滯留巴士海峽，對南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雨特報。

氣象局表示，鋒面滯留在巴士海峽，易有短時強降雨，今（25）日至明（26日）晨高雄、台東、屏東地區及南投、嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

(中時電子報)