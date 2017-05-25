雨季來臨 南投林管處籲民眾注意安全

近日對流雲系旺盛，午後天氣不太穩定，有局部發生豪大雨的機率，南投林區管理處呼籲，山區土石鬆軟，如郡大林道、人倫林道及白毛山林道等部分路段易有坍方、落石，南投林管處除了提醒民眾減少進入山區，必須進入山區時也要特別注意通行安全。

南投林區管理處表示，該處各工作站於平日就會針對轄管林道辦理例行安全檢查工作，並加強各林道警示或安全設施，以維護民眾入山安全。颱風、地震或豪雨過後，該處也會立即派員前往勘查，並就落石及坍方路段進行林道搶通搶險工作；另外也會逐年檢討各林道使用需求，對於重要及關鍵的林道優先編列經費改善。

例如白毛山林道106年度編列490萬經費整修改善該林道長約400公尺及邊坡掛網噴漿面積約700平方公尺，期望能提供給民眾更安全的通行路線，並已於106年4月發包，預計於9月底前施作完成，已於白毛山林道入口處張貼公告，並於網站上提供相關林道資訊，提醒用路人注意。

相關即時訊息，可電洽南投林區管理處或網站查詢。南投林區管理處 (049)2365226。

(中時)