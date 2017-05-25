俄歐火星船事故調查 電腦誤判所致
經過七個月的調查，歐洲太空總署(ESA)發表了火星調查艇夏帕瑞利號(Schiaparelli)的失事報導，原因是電腦誤判調查艇的強烈旋轉是登陸的信號，因此過早關閉噴射推進器導致墜毀。
阿特拉斯科技網(NewAtlas)報導，夏帕瑞利號是在去年10月16日抵達火星，並且開始登陸，結果在進入火星大氣層後不久就失去聯絡，之後在其他的火星太空船的搜索下，發現夏帕瑞利號在火星表面的殘骸。這是ESA第二次嘗試登陸火星(前一次是2003年的小獵犬2號)，也是第二次失敗，也就是說ESA的登陸火星任務還是「一勝難求」。
原先夏帕瑞利號在進入火星時，會與大氣層有摩擦，這是減速的重要過程。經過6分鐘之後會開啟降落傘，然後在距離地面3700公尺處放棄降落傘，並啟動噴射推進器，直到降落表面為止。不料夏帕瑞利號的推進器只持續短短3秒，而不是原計劃的30秒，結果探測器就直接摔落火星表面。
研究人員很早就發現，探測器最後幾秒的回傳數據有問題，高度計顯示的居然是負值，它以為自己埋到了火星地表下，所以趕緊關閉推進器，至於為何電腦會誤判？新的調查報告認為，探測器有一陣強烈持續1秒鐘的旋轉(可能是降落傘纜繩的震動)，使飛航電腦錯亂，誤以為降落到地面，其實還離地面有3700公尺。
儘管夏帕瑞利號有另一個高度測量器，但是主電腦反而對正確的高度測量器糾錯，使導航和控制系統都出現了錯誤，才會導致回傳的高度數據是負值。由於推進器過早關閉，最後夏帕瑞利號以每小時540公里的速度撞向火星表面。
歐太總署自我安慰的認為，除了探測器墜毀以外，其他的降落程序都算成功。然而他們希望從這次失敗中找到經驗與教訓，未來歐太總署還有新的火星計畫要執行，能夠將這些數據應用在即將到來的ExoMars 2020任務上。
(中時電子報)
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