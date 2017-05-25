國姓防治琉璃蟻 公所邀請專家獻策

國姓鄉近幾年來受到疣胸琉璃蟻、褐色扁琉璃蟻的危害，讓國姓鄉民飽受困擾，國姓鄉公所邀請螞蟻專家師範大學生物系副教授林宗岐來傳授如何防治蟻害，建議多管齊下，耐心防治，一定會收到效果。

每到5至8月為疣胸琉璃蟻、褐色扁琉璃蟻大量繁殖期，特別是近3年在南投縣的危害劇烈，去年國姓鄉螞蟻族群大發生，全鄉受害，特別是褐色扁琉璃蟻后夜間會趨光，飛進家戶繁殖，使得居家牆壁、家具滿是蟻群，猶如下黑雨。

國姓鄉公所今日特別召開琉璃蟻防治說明會，林宗岐在課堂上指出，目前國姓鄉肆虐的蟻害有褐色琉璃蟻、疣胸琉璃蟻2種，它們經常與蚜蟲、介殼蟲共生，並隨著管線、藤蔓移動，特別喜歡住在竹子、隔間夾板，只要族群數量超過負載，蟻后便會傾巢而出繁殖分家，此時防治已太晚，必須及早處理。

林宗岐指出，一般市售殺蟲劑或顆粒、膠狀除蟻劑效果有限，師範大學師生經過這幾年在雲、嘉、南及苗栗一帶防治經驗，以20％糖水加入1％至3％低劑量、低毒性的硼砂，引誘工蟻取食後，再利用螞蟻覓食後攜回蟻巢相互餵食的習性，在一定時間內可使全巢個體及蟻后吃到藥劑。

施用餌劑後，如針對族群密度極高的危害區域或蟻巢噴灑成份為皂素與皂鹽類的有機接觸性液劑，藉此便可達到防治琉璃蟻的目的。

(中時)