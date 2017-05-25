比利時民眾上街頭抗議川普到訪

美國總統川普周三抵達布魯塞爾，為其出訪行程第4站。由於這裡曾被他形容為地獄洞（hellhole），因此約9,000名比利時民眾走上街頭抗議川普來訪。他們舉起標語和旗幟高呼打倒川普和他的富豪朋友，要求他別踏進比利時。

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