春陽、平靜、廬山國小 能高越嶺畢業典禮

仁愛鄉春陽、平靜、廬山三所國小至能高越嶺古道舉辦畢業典禮，並在光被八表碑前留影。（圖／平靜國小提供）

南投縣仁愛鄉著名的登山路線能高越嶺古道，沿線是賽德克族人的傳統獵場，也是早期族人東遷到花蓮，成為太魯閣族的重要路徑，為了讓學生體會早期先人遷移的辛苦歷程，仁愛鄉春陽、廬山、平靜國小舉辦聯合畢業典禮，至能高越嶺古道健行，路途中向部落耆老學習製作陷阱狩獵及在山林間生活的智慧，希望能傳承祖先文化，讓畢業生認識自身的血脈。

能高越嶺古道最早期是賽德克族人的獵路，也是東遷到花蓮的路徑，日治時期，日本人也循著這條路線修築理番道路，沿途設有多個駐在所，來控制當時賽德克族人在山區活動，光復後，台電沿著此路線建設東西向輸電線路，將日月潭水力發電的電能傳至花東，能高越嶺道成了養護線路的路徑，走一趟能高越嶺道，可瞭解台灣山林的開發史、也能瞭解賽德克族群播遷的歷史。

在部落長輩進行祈福儀式之後，來自春陽、廬山、平靜三所國小的畢業生，也要來挑戰能高越嶺古道，他們不只登山健行，而要在部落耆老及獵人的陪同下學習在山林山存的智慧，耆老傳頌以往先人播遷的辛苦過程，獵人教導運用山林裡的石板、竹子如何製作陷阱抓獵物，如何找水源，有哪些植物可以吃，怎樣的地勢較安全，適合宿營過夜等。

平靜國小校長余秀英表示，能高越嶺古道畢業之旅，讓三校畢業班的學生可以認識祖靈曾經生活的山林，這是一個文化性、生態性的動態學習；春陽國小校長梁有章表示，雖然小朋友生活在部落，但他們對於土地上的一些人事物，還是有距離感，透過實地踏查、耆老述說，讓畢業生們能知道自身有什麼寶貴的族群資產。

(中時)