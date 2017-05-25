他自責PO文 早知金宇彬罹癌

金宇彬罹癌，震驚演藝圈。(本報系資料照，粘耿豪攝)

好友姜河那透露早知金宇彬病情。(取自姜河那IG)

姜河那。(本報系資料照，張祐銘攝)

韓星金宇彬昨日透過經紀公司證實罹患鼻咽癌，全面停工接受治療，不僅女友申敏兒大受打擊，曾與他合作《繼承者們》的男星姜河那，今日也在社群網站發文，自責沒能好好照顧好友，也透露早就知道金宇彬罹癌一事。

姜河那在文中透露早就知道金宇彬罹癌一事，表示朋友正因為罕見疾病受苦中，希望能大家能為金宇彬打氣加油，更自責自己因忙碌行程，未能好好照顧金宇彬，自昨日起就感到抱歉。

最後姜河那也希望金宇彬在不舒服的情況下，依舊幽默風趣，可以每天過著開心的日子，鼓勵金宇彬一定要加油，一起繼續笑下去吧。

(中時電子報)