苑ㄟ好厝邊 高苑工商銀髮關懷列車走遍社區
近年來，國人平均年齡逐漸提升，老人長照備受關注，財團法人八卦寮文教基金會與高苑工商共同推動苑ㄟ好厝邊-銀髮開懷專案，今(25)天前往高市永安區銀髮關懷據點服務，表演三太子團、傳統調酒、日式扇子舞等，還替長輩鬆筋按摩。
永安區新港社區今年開辦銀髮族關懷據點，服務列車今天首度來到新港社區，一開場以三太子團炒熱氣氛，沒想到長輩展現豪邁的海口人性格，與三太子共舞，接著穿和服出場的學生表演日式扇子舞，令人賞心悅目，最後還有人幫按摩，讓長輩非常享受。
八卦寮基金會董事長余政憲表示，孩子在學校培養各種技能，帶著他們走出校園，進入社區替長輩服務，對同學來說，也是一種好的學習，不僅能將所學學以致用，更了解施比受更有福的精神，自2012年起，一路帶領高苑工商學生服務社區，至今推動6年。
余政憲說，社區服務方案愈來愈有口碑，各社區邀請不斷，「苑ㄟ好厝邊」方案將持續進行，歡迎其他社區主動聯繫，讓高苑學生有更多服務學習的機會 。
(中時)
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