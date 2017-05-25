發展中美貿易關系 陸寫下73頁願望清單

據彭博報導，中國大陸起草了一份清單，稱其有助於達成與美國雙邊的貿易關係。

根據大陸商務部周四發布的長達73頁的文件，政府希望加強與美國的基礎設施合作，增加從大豆到飛機等商品的進口。報告還提到川普政府對中國和全球化的不滿，敦促要促進雙邊經貿關系的平衡發展。

本月早些時候，中美達成一項協議，將擴大中方對美國天然氣、金融服務和牛肉的准入。這項協議被譽為雙邊貿易關系百日評估的「早期收獲」，最終將于7月份簽署。周四的報告將讓雙方關系進一步解凍。2016年，美國對華貿易逆差高達3470億美元，美國總統川普在競選期間不斷抨擊中國的立場令兩國關係遇到考驗。

「中方願進一步增加自美大豆、棉花等農產品進口，同時加快與美方就牛肉追溯和檢驗檢疫條款的談判，适時實現美牛肉對中國大陸實質性貿易，這將惠及美國600萬農戶」報告說「中國將加大飛機、積體電路、機床等先進製造業產品進口力度。」

這份《關於中美經貿關系的研究報告》利用統計數據和案例研究來追溯貿易關系曆史，捍衛目前基於世貿組織的體系。這份文件也可以被認為是中國在向川普政府示意，希望有一個可預見性更強、更穩定的談判環境。

(旺報)