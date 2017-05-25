端午節前夕最大獎 威力彩6.07億元獎落高雄市

真是太幸運，端午前夕開出大獎!!台灣彩券晚間10點公告，威力彩頭獎6.07億元開出了，獎落高雄市三民區澄和路的「昶財彩券行」，由一人獨得，有財神爺眷顧，這名幸運兒將可提前領端午節大紅包。

這期威力彩開出的獎號分別為07、15、22、24、26、34，第二區為01。

(中時)