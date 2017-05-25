警力有限 警察志工堪稱得力幫手
岡山警分局106年上半年志工訓練暨年中終座談會，會中近百餘位志工出席，除提升志工服務品質訓練，還提供最新犯罪手法及交通宣導狀況，希望轄區犯罪率、交通事故A1車禍發生率再下降，提升民眾對治安滿意度。
另還表揚績優志工，106年上半年績優志工包刮壽天分隊余美嫦、王碧華；前峰分隊樓金美、賴麗卿；橋頭分隊許鳳英、燕巢小隊朱錦綢、鳳雄小隊王艷紅、梓官小隊蔡美華等8人，平時服務熱心、待人親切，協助民眾洽公，頗獲好評、績優單位為前峰志工分隊。
此外也頒給續任中隊長郭淵源、副中隊長方修強、顧問林順安、顧問呂俊惠、幹事鐘麗芬等5人聘書；新聘副中隊長謝榮華、副中隊長陳信安暨顧問劉登榮等3人聘書。衛生福利業務獎勵證書，則有壽天分隊莊彩雪、前峰分隊姜素芬、陳瑞棠、陳蕭憶瑩、胡秀蘭等5人。
分局長謝進賢表示，警力有限，民力無窮，他感謝各位美麗的志工天使夥伴，平時無私的奉獻，協助分局為民服務，民眾至派出所洽公，一輩子也許就一次，在報案的過程中，能受到高規格的接待，提升服務，讓民眾不再對派出所懷有恐懼感。
目前岡山分局警察志工計有1個中隊，下轄壽天、前峰、橋頭3個分隊及燕巢、鳳雄、梓官3個小隊，總計志工118人；平日志工協助民眾洽公，安撫被害民眾情緒，這對有限警力來說，志工堪稱是警察不可或缺的得力幫手。
(中時)
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