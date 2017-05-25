國會助理納遊說法 助理批：都貪汙舞弊？

考量國會助理可能是法案實際推動者，司改國是分組會議昨決議修改《遊說法》、《政治獻金法》，將國會助理納入被遊說者，未來人民、團體向國會助理遊說政策或法案，必須事先申請登記。另鑑於罷免門檻已大幅下降，委員會也決議將罷免案提議人之領銜人、被罷免人納為得收受政治獻金主體，擴大政治獻金規範範圍。

國是委員認為，遊說法的被遊說對象涵蓋正副總統、民代、地方政府正副首長及政務人員，但該法施行迄今，各機關受理遊說登記382件，其中立法院就占了279件，考量這些國會助理可能是法案的實際推動者，影響力相當大，所以決議參考美國、加拿大，將國會助理納入被遊說者規範。

對此，1名綠委助理一語道破，其實根據《遊說法》第12條規定，民意代表之關係人就包括「民意代表之公費助理」，也就是說國會助理早就被納入遊說法的規範了，這種司改決議根本就是多此一舉。他認為，「司改會只想藉由這種決議呈現出一種意象，司法官都公正不阿，國會助理都貪汙舞弊。」

國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲則指出，《遊說法》第12條只規範經營事業的利益迴避，但若國會助理被納入「規範主體」，因為同法規定，在離職後3年內，不得為其本人或代表其所屬法人、團體向其離職前5年內曾服務機關進行遊說，也不得委託其他人進行遊說，會讓助理面臨轉職困難，立委會更難找到助理，「助理納入主體規範，要通過不容易」。

黃子哲說，「國會助理」身分的認定上也有難度，除了公費助理，很多委員也會自費請助理，這些助理也可能經手法案，甚至是遊說工作，但卻連助理證都沒有，那這些人需不需要被納入規範主體？

(中時)