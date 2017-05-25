發球局保不住 張凱貞法網會外賽出局
對紅土賽場已夠頭痛，「網球精靈」張凱貞25日發球也出現狀況，在法網女單會外賽第2輪對荷蘭的蕾夢娜（Quirine Lemoine）出現7次雙發失誤，全場13個發球局被對手破掉7個，力戰101分鐘後以2比6、6比2、3比6飲恨，無緣會內賽。
張凱貞昨天闖過首輪，僅是生涯第2次在法網會外賽奪勝，但要打入會內仍得再贏兩場。她在第2輪遭遇世界排名160、左手持拍的蕾夢娜，首盤似乎還沒有進入狀況，發球局兩度失守，以2比6讓出。
第2盤張凱貞逐漸穩住，前5局兩人互保發球局，第6局張凱貞終於成功破發，且乘勝追擊於第8局如法炮製，將比賽打入決勝的第3盤。
決勝盤張凱貞先被對手破兩個發球局，一度以1比4落後，接著兩人互破發球局，張凱貞在對手聽牌的第8局救回兩個賽末點，於丟士後破發，眼看還有機會力挽狂瀾，第9局發球卻再度失守。她在第3盤的5個發球局無一保住，輸得不冤卻令人扼腕。
張凱貞落敗後，本屆法網台灣單打只剩憑排名直進會內賽的盧彥勳與謝淑薇，其中因為腕傷在釜山挑戰賽退賽的盧彥勳，25日也已抵達巴黎，希望經過積極治療後，能夠趕上法網首輪賽事。
(中時電子報)
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