可口可樂高雄廠30年歷史 驚傳將關廠裁員
可口可樂高雄燕巢廠驚傳關廠裁員，今年計畫裁撤生產線，產線120名員工只留21人，近百人一夕之間丟了飯碗；針對高雄廠將吹熄燈號，今(25)天廠區內工作氣氛低迷，員工無奈掛在臉上，仍堅守崗位照常出貨、供貨；廠方則低調表示不受訪，似乎已能接受關廠走入歷史。
曾經風靡全世界的碳酸飲料可口可樂，1987年在台灣投資成立高雄廠，以生產玻璃瓶、果汁與碳酸飲料為主，締造銷售佳績，但近年來受到減糖效應及飲料市場生態改變，業績滑落，決定調整經營策略和供應鏈，關閉擁有30年歷史的高雄廠，將產能移往桃園。
消息一出，高雄廠壟罩在一片低迷氛圍中，儘管如此，以紅底白字寫著Coca Cola的字樣、負責配送全台的紅色大貨車，仍一如往常進進出出，對於公司規模縮編，員工臉上看得出無奈，但也只能接受。
高市勞工局今年3月接獲通報，可口可樂計畫將高雄廠生產線移至桃園廠，120名勞工只有21人願意隨同遷廠到桃園，另99人將以優離、退休方式處理，預計於10月底、明年4月中旬分批資遣員工。
對於隨廠遷移的員工，可口可樂承諾將提供相關補助，會給予3個月緩衝期，若遷廠勞工有適應不良等問題，3個月內仍可適用優離方案。
高雄廠生產線停止後，80名負責倉儲、物流員工仍留職，待土地重整、變賣再去職，可口可樂強調，將會協助另覓作業場所，以確保他們的工作權益。
(中時)
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