總統府侍衛室驚傳性騷擾事件 府調查中

蔡英文總統的首位女武官，空軍松山指揮部基勤隊隊長陳月芳上校。（圖／本報資料照片，王爵暐攝）

總統府侍衛室爆發性騷擾爭議事件？蔡英文總統的內衛隨扈楊姓少校，日前遭爆料疑因以通訊軟體Line傳不雅照片與言語文字，給總統府首位女武官陳月芳上校，陳4月底向侍衛長劉志斌中將投訴，楊的行為讓她有不舒服感覺，她覺得被騷擾，劉志斌隨後直接將楊文志調往特勤中心。

總統府今晚表示，總統府日前確實接獲一起性平事件申訴，當事人在向直屬主官申訴後，該直屬主官即進行初步核查，以了解是否確有所陳情事，並同步逕為初步處置，將事件對造先行調離工作現場。

目前本事件刻正依性平相關法規辦理中，為依法確保當事人權益與隱私，府方表示，沒有進一步的說明。

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