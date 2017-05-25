Waymo市值估700億美元 超越福特、通用

摩根士丹利分析師諾威克（Brian Nowak）本周指出，Waymo潛在市值可望達到700億美元，約佔母公司Alphabet整體市值6,650億美元的10％以上。

此外，Waymo也超越福特現在市值約440億美元、通用500億美元、特斯拉510億，甚至勝過市值規模約680億的叫車服務公司優步（Uber）。

諾威克指出，Waymo的潛在價值遭到嚴重低估，並未充分反映在母公司Alphabet的股價上。他對於Alphabet的評價極高，並將該公司目標價格訂於每股1,050美元，比起周一收盤價格還高出9％。

(工商)