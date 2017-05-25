失業女愛漂亮 藥妝店內偷化妝品

周女偷竊的化妝品。（葉書宏翻攝）

周女偷竊的化妝品。（葉書宏翻攝）

35歲周姓女子日前獨自在新北市板橋區中山路一段某大型藥妝店，趁店員忙碌之際，她趁機將4罐指甲油、4個眼影及2個髮圈放進自己的包包內，周女走出店外當場警報器大響，當場遭店員制止報警處理，警訊後依竊盜罪移送法辦。

警方調查，周女剛失業不久，將總價值2253元的4罐指甲油、4個眼影及2個髮圈放入包包內，周女遭逮後相當懊悔，她供稱，一時起貪念，以後不敢了。警訊後依竊盜罪將周女移送法辦。

(中時)