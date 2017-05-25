暑假親子旅遊5大熱門目的地　日本佔3名

東京好逛好買，又有親子喜愛的迪士尼樂園，獲得第1名。（圖／易遊網供）

暑假將來臨，許多爸媽利用長假機會帶小朋友出國玩，根據易遊網的銷售數據，今年暑假最受父母喜愛的5大親子旅遊目的地，依序為東京、首爾、大阪、北海道、新馬，有主題樂園的目的地，5名中就佔了4個名次，是親子旅遊的熱門指標。多數爸媽偏好短程目的地，主因是航程不長，沒有時差，不會造成小孩過累，影響遊玩心情，預算也較節省。

獲得第1名的東京，可說是男女老少通吃的城市，嬰幼孩童的物品超好買，加上近日匯率優勢，以及暑假適逢日本夏季折扣日，讓不少消費者準備好赴日掃貨。此外，東京迪士尼更是大人小孩玩不膩的天堂，本月新開幕的「海底總動員」園區也吸引更多親子族群。第2名的韓國，團費較日本便宜，有預算限制的消費者較青睞。韓國除了愛寶樂園外，複合型娛樂商場如樂天世界或ONE MOUNT，也是爸媽遛小孩的好去處，尤其ONE MOUNT裡的冰雪世界室內滑雪場，是炎夏消暑的熱點。

第3名的大阪不只有環球影城，還有許多寓教於樂的景點適合親子同遊，像是可認識海底生物的大阪海遊館；有科學實驗區、生物區和文化區等富有教育體驗的大阪兒童樂園；穿上浴衣感受日本舊時代文化的大阪生活今昔館等。夏天的北海道，可欣賞薰衣草花田外，還能參與當地季節性活動如搭乘十勝熱氣球、夏日採果體驗、洞爺湖花火節等，獲得第4名。第5名的新馬，一趟可玩雙樂園，也有鳥園和動物園等親子景點，且交通方便，治安衛生良好，不用擔心語言問題，對爸媽來說較為安心。

以短程旅遊來說，暑假旺季團費比淡季平均多5千至1萬以上，想要降低暑假旅費的撇步，首要是把握早鳥優惠或小孩優惠，如不佔床免費、小孩折價等方案。另外，選擇搭乘廉航的團體旅遊，也較傳統航空團體約省2-3成。若是安排自由行，避開週末出發，週一或週二的機宿價格會較為便宜。

暑假全家出遊的旅費較為可觀，如果想在旅遊旺季再省預算，易遊網6月6日推出夏季旅遊「閃購日」，有望讓消費者再省一筆。如北海道第2人現折6,600元；馬來西亞雙樂園6天，首位小孩不佔床含税只要6,600元；香港五星酒店自由行3天，大人含稅8,500元起，小孩不佔床4,900元；沖繩自由行4天，早去晚回含税12,900元。僅限一天的「閃購日」，搶攻夏季省荷包的旅遊市場。

(中時)