離婚陳艾琳 阿翔沉默2天說抱歉
陳艾琳前天深夜在臉書發文，證實與前MP魔幻力量成員阿翔離婚，宣布2人從此不再有瓜葛。而阿翔沉默2天後，剛剛也在臉書回應離婚一事，稱彼此都為了這段感情努力與付出，將帶著傷痛與遺憾繼續前進，更向這段日子引起的波瀾向大家致歉。
陳艾琳去年在私人臉書驚爆與阿翔密婚並流產，而流產原因更是驚人，竟是因阿翔劈腿約泡，讓她悲憤控訴：「因為他不要你這個世界上最噁心的爸爸」未料阿翔１年後也揭開流產真相，表示陳艾琳是因胚胎著床不對的位置，靠藥物把胚胎結束掉。
阿翔更驚爆陳艾琳婚後出軌《大學生了沒》前班底顏庭笙（Alex），親眼目睹兩人在床上親親我我，如今隨著兩人正式離婚，也終於結束這段比本土劇還驚悚的戀情。
阿翔全文：
曾經
彼此都為了這一段感情
做了許多的努力與付出
雖然此時緣分已盡
但這份愛是不會被抹滅遺忘的
或許我將帶著一些的傷痛和遺憾前往下一段旅程
但我依然相信
感情中的點點滴滴
所經歷過的風風雨雨
都不會白費
終究會隨著時間沈澱
並轉化成未來人生中的養分
對於這些日子引起的波瀾與諸多社會資源的浪費
除了感謝周遭親朋好友的支持與容忍之外
也在此向所有人表達最深的歉意
最後
再一次謝謝大家的關心
期許未來能有更好的人生
(中時電子報)
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