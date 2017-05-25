鐵砧山升級準國家風景區 蔡其昌爭取2億元分3年活化
立法院副院長蔡其昌今日邀集交通部觀光局、台中市政府等單位會勘，爭取中央補助2億元、分3年整體改造大甲鐵砧山風景區，市府規劃以野營運動、海岸大草原、歷史劍井3大主題為景點，活化遊憩環境，未來連結海線景點，朝「準國家風景區」概念，打造鐵砧山與鰲峰山成為「海岸雙丘」。
台中市風景管理處長廖偉志於簡報時指出，鐵砧山風景特定區面積達138.96公頃，市府今年擬向交通部觀光局特色加值計畫爭取4600萬元，明年再爭取4000萬元，共8600萬，以整建雕塑公園為主。
廖偉志表示，鐵砧山風景區現有雕塑品的陳設位置雜亂無章，未來將集中在右側，打造成戶外美術館，並設置探索遊憩場、大地藝術休憩空間及互動遊憩廣場，另規劃高架景觀步道，可眺望大安溪及台灣海峽，遊客中心附近也將打造露營區，預計今年底發包，明年6月完工。
蔡其昌期盼大甲鐵砧山能比照鰲峰山公園，一次完成整體規劃，並結合治水，一併改善崩塌問題。為促鐵砧山風華再現，蔡其昌現場向交通部觀光局建議「編列2億元經費、分3年執行」，有助未來海線觀光、海線生活機能及休閒品質的提升，主秘林坤源則現場允諾，會全力配合支持。
台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，鰲峰山及鐵砧山是海線雙丘，來推動，希望執行期能縮短，在一、兩年內儘速執行完畢，對海線觀光將助益良多，地方會配合中央全力推動。
(中時)
關鍵字：鐵砧山
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