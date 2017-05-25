愛心看得見　睽違10年紙風車重返麻豆、官田

睽違10年，紙風車兒童藝術工程重返麻豆、官田，分別演出《武松打虎》和《台灣幻想曲》。（紙風車文教基金會提供）

睽違10年，紙風車兒童藝術工程明（26）、後（27）兩日將再重返台南麻豆、官田演戲給孩子們看。這次的機緣，是來自民間企業捐出已故股東奠儀，以這份心意回饋鄉里，為此紙風車也準備了兩部代表作《武松打虎》和《台灣幻想曲》，回應這份愛心。

紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，過去也曾有民間企業捐出家族長輩奠儀，巧合的是，同樣是邀請紙風車到麻豆演戲給孩子們看，「這些後代子孫們不以悲傷的形式紀念先人，而是選擇將先人的愛和眾人分享。這份大愛令人動人，而這不可思議的巧合，也讓我們也充滿感動，希望能以好戲回饋大家的心意。」

此回在官田地區演出的戲碼為《台灣幻想曲》之〈台南的故事〉，全劇以說書人敘事手法，描述大台南地區歷史故事，包括西來庵事件、嘉南大圳、烏山頭水庫及烏腳病之父王金河醫師等段落，帶領孩子們更加了解自身成長地區的文化背景。在麻豆演出的《武松打虎》，令大人、小孩喜愛的可愛老虎，將再度現身，為孩子們訴說環保與友情故事。演出將於5月26日、27日舉行，地點分別為台南官田隆田國小、麻豆大山國小。

(中時)