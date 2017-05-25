愛心看得見 睽違10年紙風車重返麻豆、官田
睽違10年，紙風車兒童藝術工程明（26）、後（27）兩日將再重返台南麻豆、官田演戲給孩子們看。這次的機緣，是來自民間企業捐出已故股東奠儀，以這份心意回饋鄉里，為此紙風車也準備了兩部代表作《武松打虎》和《台灣幻想曲》，回應這份愛心。
紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，過去也曾有民間企業捐出家族長輩奠儀，巧合的是，同樣是邀請紙風車到麻豆演戲給孩子們看，「這些後代子孫們不以悲傷的形式紀念先人，而是選擇將先人的愛和眾人分享。這份大愛令人動人，而這不可思議的巧合，也讓我們也充滿感動，希望能以好戲回饋大家的心意。」
此回在官田地區演出的戲碼為《台灣幻想曲》之〈台南的故事〉，全劇以說書人敘事手法，描述大台南地區歷史故事，包括西來庵事件、嘉南大圳、烏山頭水庫及烏腳病之父王金河醫師等段落，帶領孩子們更加了解自身成長地區的文化背景。在麻豆演出的《武松打虎》，令大人、小孩喜愛的可愛老虎，將再度現身，為孩子們訴說環保與友情故事。演出將於5月26日、27日舉行，地點分別為台南官田隆田國小、麻豆大山國小。
(中時)
關鍵字：紙風車
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。