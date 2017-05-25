石門發1000顆養生粽 飯香伴長者過端午

石門區老梅里許寶祿里長（右穿黑背心者）今(25)日帶領志工用紫米、紅豆與大豆等食材製作養生粽，送出近1000顆粽子給居民和獨居長者。（新北市民政局提供）

石門區老梅里許寶祿里長（右穿黑背心者）今(25)日帶領志工用紫米、紅豆與大豆等食材製作養生粽，送出近1000顆粽子給居民和獨居長者。（新北市民政局提供）

慶祝端午節到來，新北石門、淡水、深坑等地陸續舉辦包粽活動，發送給里民，其中老石門梅里長許寶祿一口氣就發送近1000顆獨門特製的養生粽，發給居民和獨居老人，成為在地長者每年端午節最喜愛美食。

許寶祿表示，每年端午節和志工發送粽子分送給里內獨居老人，而且不同於傳統肉粽高熱量、不易消化，他特別使用紫米、紅豆、大豆製作養身粽，不僅熱量低而且口感絕佳，讓長者吃得健康又滿足。

除了許寶祿外，淡水北投里長張麗卿今年也備料300斤，並且邀請包粽達人免費指導孩童與新住民包粽技巧，還有民眾自備牡蠣、鮮蝦等餡料打造創意海鮮粽；此外，深坑土庫里長高太郎也邀請銀髮族長者帶著孫兒一起體驗端午包粽樂趣。

(中時)