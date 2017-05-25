南投國姓鄉龍悅祭「巨無霸龍悅香」驚世登場

今年「龍悅祭」活動將於5月27日、28日，在南投縣國姓鄉擴大舉辦，當天將點燃「巨無霸龍悅香」。（圖／曾麗芳）

第8屆的「龍悅祭」活動，加碼聘請義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽冠軍團隊，精心打造「LONG HAPPY造型氣球歡樂嘉年華」。（圖／曾麗芳）

嚴選117種珍貴天然植物藥材，經過百道程序工法，在不使用任何黏合劑下，製作出「巨無霸龍悅香」，將於今年龍悅祭當天啟香點燃。（圖／曾麗芳）

龍悅祭是一場身心靈的饗宴，光之舞道研創人子珩老師（中）率領多位光舞師，以「光之舞道」為活動揭開序幕。（圖／曾麗芳）

端午節將至，今年邁入第8屆的「龍悅祭」活動，預定5月27日、28日於南投縣國姓鄉擴大舉辦！今年不僅「巨無霸龍悅香」驚世登場將於現場點燃，更加碼聘請義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽冠軍團隊，精心打造「LONG HAPPY造型氣球歡樂嘉年華」，以園遊會與創意市集方式展現，預期可吸引逾2,000人參加。

主辦單位-光遠心國際公司表示，聖達瑪竟心村每年在端午期間舉辦「龍悅祭」已有多年的歷史，舉辦的初心是傳承中華文化敬天愛地的精神，期盼萬物得以滋養修復、世界更祥和共好，藉由慶典活動邀請民眾懷著誠摯的心，一起為地球與萬物眾生集氣祈福，並以園遊會方式推廣在地原生好物。

在口耳相傳下，「龍悅祭」的規模逐年擴大，進而發展成為端午期間、地方重要的特色慶典活動之一。

光遠心國際進一步表示，「龍悅香」緣起於創辦人-聖塔達瑪致力發揚中華「香療文化」，授意「岡達造物」研香師在每年端午節，以117種豐富藥材研製「龍悅香」，並在一年之中宇宙能量最充沛的端午節，舉行敬天祈福儀式，祈求風調雨順、國泰民安、圓滿個人身心。

今年龍悅祭，「岡達造物」再次挑戰製香極限，嚴選出117種珍貴天然植物藥材，經過百道程序工法，在不使用任何黏合劑下，製作出「巨無霸龍悅香」，將於今年龍悅祭當天啟香點燃。

一支「巨無霸龍悅香」大約是8,000支一般拜拜用香的份量，光是購買製香的藥材費用就要花費18.2萬元，而「巨無霸龍悅香」引燃後可持續延燒72小時，散發芬香蔓延，讓方圓百米都彷彿沐浴在芬香的國度。

值得一提的是，今年的「龍悅祭」活動，請到義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽冠軍團隊，精心打造「LONG HAPPY造型氣球歡樂嘉年華」，會場中將有以造型汽球製作、長達10公尺的「奇力斯瑪（巨龍）」，以及首度登場的5隻龍寶寶（專注龍、微感龍、頓悟龍、創新龍、利他龍的氣球造型龍），讓民眾置身在充滿驚豔與歡樂洋溢的氛圍中。

創意市集中，有國姓鄉當季盛產的有機農產品、端粽，以及古早味客家美食，如國姓咖啡、野薑花粽、花茶、筍乾、鮮筍、橄欖、醬筍、手工餅乾、香椿醬、藍染、米苔目、豆花鮮菇、木耳汁、有機蘋果、辣椒醬、筍湯、素粽與國姓鄉特色工藝促銷活動。

(工商)