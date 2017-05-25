只投1人次 陽建福睽違984天奪首勝

睽違984天，統一獅的陽建福再度於中職奪得勝投。(中央社資料照)

說起統一獅「阿福」陽建福前一次奪勝，已經是3年前的事，此後就不曾再有於中職奪勝的紀錄，他今年從日本獨立聯盟回歸中職轉任中繼，想拿勝投是更不容易，不過就在25日獅隊對戰Lamigo桃猿的比賽，他5下緊急上陣接替投球，替獅隊守住領先，最後獅隊12比5贏球，他等了984天，總算再獲得勝投。

當時比賽到5下，先發的潘威倫遇亂流，挨了朱育賢安打失分後，還陷入一三壘有人危機，此時獅隊緊急推出阿福上陣止血，他說，「那時上場，就只想著要守住失分，替球隊守住勝利。」最後他也順利完成任務，製造滾地球解危，但隨後下個半局，他就被換下場休息，最後獅隊領先到終場，阿福僅投1人次奪勝，也是他生涯第81場勝投。

阿福前次勝投，得追溯到2014年9月14日，而他前一次對決奪勝的對手，就是今天的對手猿隊。這次再奪勝，阿福聽到消息，直呼好意外，「後面投手都投得比我多，真的沒想到勝投會是我，也不知道原來那麼久沒勝投了，對我來說，現在還能投球、保持身體健康，替球隊做出貢獻，是我最大的心願，其他個人紀錄，我不是很在意。」

阿福這場勝利，也是獅隊本季在桃園球場的第1勝。好不容易在桃園營贏球，總教練「蔗總」黃甘霖也露出滿意的笑容，他說，「最近球隊不少人得流感，昨天下雨剛好喘口氣，球隊想的是每場都贏，今天比賽也是想盡辦法去贏，經過那麼多場總算贏，真的蠻開心的！」

(中時電子報)