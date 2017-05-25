盧廣仲首挑大樑「魯蛇」演出 最怕背台詞
台視植劇場原著改編系列《花甲男孩轉大人》，25日舉辦首映會，盧廣仲首挑大梁演出電視劇，首映會現場他還獻唱主題曲《魚仔》，劇中他飾演年滿28歲卻一事無成的「魯蛇」青年，當初接到這個角色，坦言很怕把這檔戲給搞砸，瞿友寧導演則說：「我內心其實也很忐忑，但是看到廣仲在歌唱舞台上的迷人魅力後，我想給自己一個挑戰。」盧廣仲表示：「第一次參與電視劇演出，演完覺得自己變成更好的人了，也因此寫了蠻多首新歌，真是一兼二顧摸蜆仔兼洗褲。」
盧廣仲表示，阿嬤去世時他也在旁邊，哪個情景與劇中阿嬤快過世時的情景很相似，於是就把心中想對阿嬤說的一些話變成歌詞，唱給劇中的阿嬤聽。瞿導表示，當初聽到〈魚仔〉這首歌時「就有偷偷掉眼淚」，還要求盧廣仲先不要唱給別人聽，一直到拍攝時他第一次唱給大家聽，「好像連阿嬤都要哭了，但因為阿嬤要演不能動的狀態，只好躺忍住，但其他在場工作人員都忍不住掉淚。」
第一次挑大梁演男主角，盧廣仲也說「以前是創作歌曲，但是變成演員之後就是在創造那個角色。」坦言拍這部戲期間最怕背台詞，「自己的演唱會都會忘記自己寫的歌詞，更何況拍戲還要背一堆台詞。」瞿導表示，演員只要情感足夠，他的詞聽得懂就沒有任何問題，「拍了一個禮拜後，就覺得這個人我要好好挑戰他。」為了挑戰盧廣仲，導演後來拍了一場3分半鐘一鏡到底的戲，台詞約莫3頁多，「很難想像盧廣仲在戲裡罵髒話，還跟戲裡父親對幹的橋段，就可知道他的爆發力有多大。」
(時報周刊)
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