OPEC減產不如預期 引發油價大跌

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石油輸出國家組織（OPEC）周四決議將石油減產計畫延長9個月，至2018年3月止，減產期限不如市場預期的12個月，引發油價大跌。

市場先前期望OPEC擴大減產，帶動國際油價在周三止的6個交易日有5日收紅。然而市場信心消退使得油價周四高低震盪。

西德州中級原油7月期貨周四盤中大跌1％，報每桶50.85美元，倫敦布蘭特原油7月期貨盤中下挫0.78％，報每桶53.54美元。午盤過後兩項國際油品在半個小時內一度暴跌1美元。

(工商)