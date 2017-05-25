男「6連霸」卻討饒 原來是第6次酒駕被逮
從事漁業養殖的55歲黃姓男子，24日晚間騎機車行經水林鄉，遭執勤員警攔下，黃男渾身酒味，酒測值達1.18毫克。警方調查發現，黃男於本月19日才因第5次酒駕遭送辦，根本是個超級酒駕累犯。
北港警分局蔦松派出所所長陳群松、役男劉宥昀昨天晚上10點許，在水林鄉雲164線與146線路口執行交通稽查，忽見1名男子騎機車呼嘯而過，且行車時身體左右搖擺，立即尾隨攔下這名騎士。
警方發現他臉色潮紅，全身酒味一臉醉意，根本喝茫了。一查車籍，原來黃男在19日才因涉嫌酒駕遭逮，隔沒幾天再度被抓到酒駕。
警方調查，黃姓男子從事養殖工作，習慣在魚塭邊工作邊獨飲，光因酒後騎車遭逮進出警局就有5次紀錄。昨天晚上黃男喝酒後又騎機車散心，第6度被逮時不斷求饒，員警只能邊搖頭邊開單。
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(中時)
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