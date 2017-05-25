不怕陳妻反告妨礙家庭 林奕含曾與未婚夫要告陳星

林奕含曾與當時還是未婚夫的丈夫，打算要告陳星。（翻攝自林奕含臉書）

南檢目前仍在力辦林奕含遭誘姦案，事實上，2014年，林奕含曾與當時還是未婚夫的丈夫，到一個援助婦女的基金會向律師諮詢，打算要告陳星，但卻碰了個軟釘子。

立委王定宇透露說，當林奕含得知陳星用相同手段誘拐「房思琪們」後，從高二到2014年，她就試圖要以法律制裁陳星，盼透過團體的力量來徹底打垮陳星，當時她透過網路蒐集同樣遭陳星誘拐的女學生的資料，這也就是為何林奕含手邊會有「房思琪們」。

據《蘋果》報導，王定宇說，林奕含從頭至尾並不畏懼面對法律，也不怕陳星妻子謝如玉反控她妨礙家庭。但當時該基金會卻向林奕含表示「缺少女學生遭性侵事證」「如何證實女學生是遭脅迫性侵」，且「年代已久、難以成案」，這讓林奕含感到沮喪，之後她努力用1年多的時間，完成小說《房思琪的初戀樂園》，藉書來控訴陳星。

(中時電子報)