吳思賢偷親邵雨薇 太緊張雙膝竟相撞
小樂吳思賢在三立、東森《極品絕配》本周劇情將偷親邵雨薇，雖然不像吳慷仁之前的激吻，但他還是開玩笑說：「沒親到很正常，隔著手指親就很開心喔！」
吳思賢接連拍了兩檔戲已跳脫大家把他當成「屁孩」的印象，坦言拍吻戲是早晚的，早已做好心理準備，而拍這場親吻戲時，吳思賢也許是距離太近而感到緊張，當他跪著親邵雨薇時，結果雙膝竟相撞，讓邵雨薇大叫，她笑說由於拍這場戲之前已拍許久，剛好劇情是酒醉，於是她還真正睡著了，就任由吳思賢拍偷親戲，這可能就是一種信任，邵雨薇說其實吳思賢個性很愛管人，形容他就像「爸爸」。
吳思賢與邵雨薇兩人私下在片場打鬧從未停過，這次偷親邵雨薇的劇情，預告播出後立刻被支持「青廷戀」的粉絲罵翻，還表示他有發展成恐怖情人的潛力，甚至有網友開玩笑表示強吻跟偷吻當然要看對方帥不帥，如果帥就沒事，而吳思賢看了網友不同的反應，笑說觀眾入戲藝人難為，他說：「黑掉倒還好，覺得就是在演戲，而且我在劇中是很專情的只愛衛芬青耶，如果這樣還要黑我的話，也太可憐了吧！」
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(時報周刊)
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