9轟打擊率卻低 陳鏞基苦笑：我也想多打安打

陳鏞基轟出2分炮，率獅群本季首度在桃園球場奪勝。(本報資料照)

統一獅陳鏞基去年打擊成績亮眼，不僅打擊率飆破3成，還有20發全壘打，不過今年安打變少，倒是全壘打截至25日對Lamigo桃猿賽前，仍有8轟的水準，而此役他炮管再炸裂，用本季第9轟助獅隊以12比5贏得今年在桃園球場的首勝，獲選單場MVP的他說，「當然很開心，畢竟有一就會有二！」

陳鏞基此役扛5棒三壘手，4打數揮出2支安打、貢獻3分打點，其中1支安打更是價值連城、助獅隊2下逆轉戰局的2分炮。他連同這場比賽，5月轟出5發全壘打，目前9轟和猿隊的朱育賢並列榜上第4，打擊率卻僅有2成14，他苦笑說，也想多打安打提升打擊率，不過自己就盡量去打，目標今年和去年一樣能20轟。

今天獅隊上下齊心，除了陳鏞基，蘇智傑於8上也貢獻1發2分炮，另開路先鋒陳傑憲也有5打數4安打成績，全場揮出15支安打，攻得12分，漂亮贏得對他們來說，意義非凡的1勝，因為這是他們今年第一次在桃園球場贏球。

(中時電子報)