又傳陳星妻逼林奕含下跪 謝震武突破盲點

謝震武昨日在節目探討林奕含事件。(取自YouTube)

名律師謝震武。(本報系資料照)

才女作家林奕含輕生１個多月，風波仍未平息，有傳陳星曾向檢方表示，因為師生戀的關係，曾與妻子、林奕含與林奕含父母約在喜來登飯店談判，過程中陳妻甚至要求林奕含下跪認錯，導致林奕含從此精神崩潰。不過謝震武昨晚就在年代《新聞面對面》直言：「我從一開始就跟你講說，中間管你2個月多久，有沒有交往那個詞，我只在乎的是一開始發生的時候，是你情我願還是不甘不願。」

有傳陳星向檢方要求傳喚當時也在飯店參與談判的林奕含閨密作證，證實他與林奕含是因不倫戀展開談判，而非外界所說的誘姦。對此，謝震武直言要大家用腦子去想，就算假設真如陳星所說有交往2個月，「我不在乎那2個月，我在乎的是第一次發生事情的時候，到底是怎麼發生的。」

謝震武表次，這就跟陳星提出要求林奕含富二代前男友作證的邏輯一樣，就算林奕含跟富二代交往，與跟陳星交往的時間有無重疊，「那跟你跟她發生那件事有什麼關係？」

(中時電子報)