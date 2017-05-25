照顧長者 板橋「社區關懷據點」揭牌！
為關懷照顧社區長者，板橋區首創5里辦公處結合慈濟基金會共同推動「社區關懷據點」，於今（25）日舉行慈濟板橋區社區關懷據點正式揭牌典禮，由社會局林副局長昭文與慈濟基金會及板橋區長林敬榜、各里長、民意代表等人見證下正式揭牌。
台灣人口結構將進入「高齡社會」，每五位就有1位老人，使得老人照護需求相對增高，板橋區截至4月底65歲以上人口數已達6萬8464人，為因應老年人口增加，新北市政府近年來積極推動老人共餐、銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點等福利措施，期望以社區在地就養方式，鼓勵民間團體設置社區照顧關懷據點，提供在地的初級預防照護服務。
參與揭牌的有百壽里、聯翠里、雙玉里、仁愛里、華德里辦公處同時成立關懷據點，據點內容包含有:健康促進、樂齡學堂、幸福共餐（健康蔬食），藉以增進長者人際互動，減緩身體功能退化，以達活躍老化之終極目標。
板橋區林區長敬榜表示，目前5里辦公處正式推動關懷據點，另本區香丘里、金華里、新生里、社後里、華福里、廣福里、溪洲里、國光里、新民里等9里也表示有意願共同推動，後續也將持續推動至各里辦公處。
期許板橋區126里均能成立社區關懷據點，嘉惠更多長者，讓老人共餐不僅有呷飯，更有動健康及多元學習課程，讓長者預防失智也能健康又樂活。
(中時)
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