企業做公益 緯創送1200顆愛心粽給家扶中心

知名科技代工緯創今年贈送1221顆愛心粽給家扶中心汐止、瑞芳服務站，讓清寒學子也能溫馨過端午節。（李其樺翻攝）

緯創今年贈送1221顆愛心粽給家扶中心汐止、瑞芳服務站。（李其樺翻攝）

知名科技代工大廠緯創公司今（25）日發動千名員工贈送1221份愛心粽，捐給家扶中心汐止及瑞芳服務處，讓經濟弱勢家庭也能感受社會關懷，溫馨度過端午節。

緯創集團表示，每年端午節公司會發起溫馨請吃粽活動，號召員工捐贈福委會粽子禮盒給家扶中心經濟弱勢家庭，今年更超過1000名員工響應，希望每年能持續舉辦，建立公益正向的企業文化，回饋在地鄉親。

家扶中心汐止服務站表示，感謝緯創集團捐贈愛心粽，讓清寒學子可以感受社會溫暖，未來也將以更積極向上的精神努力，將關愛傳遞給更多需要幫助的人。

(中時)