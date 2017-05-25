沙國能源部長樂觀看待OPEC延長減產期限

石油輸出國家組織（OPEC）周四決議將石油減產期限延長9個月，沙烏地阿拉伯能源部長法里（Khalid al-Falih）樂觀以對，相信此舉將能減輕全球石油供過於求。法里表示，就我看來油市逐漸走向復甦，石油庫存已經開始下降，此趨勢預期將加速發展。

(工商)