台日超商冰沙大戰，口味與價格考量男女大不同

行銷P Survey市調網，針對台日超商五款冰沙進行民調，日本Lawson超商的宇治抹茶冰沙大獲全勝。圖：業者提供

張佩芬／台北報導

去年夏天台灣超商推出冰沙，半年熱賣800萬杯，今年預估商機高達10億，各超商無不磨拳擦掌祭出各種口味冰沙，國人最愛的日本旅遊也將進入旺季，日本超商早在2015年就推出冰沙產品，近期也推出新口味冰沙，想知道國人心目中最愛的冰沙是哪一款？國人購買冰沙的考量點又是什麼？

東森集團旗下東森整合行銷P Survey市調網，針對國內四大超商及日本羅森Lawson超商，共五款主打的冰沙進行網路民調大評比，共回收5813份問卷，結果發現日本羅森Lawson超商的宇治抹茶冰沙大獲全勝，佔48%，25-39歲超過一半族群喜歡。

台灣四大超商四款冰沙與日本Lawson冰沙，有的主攻食材健康、在地化食材，有的強調口味傳統、懷舊，依據P Survey市調網調查結果，日本 Lawson 超商【Machi Café冰沙】宇治抹茶口味(定價約80元台幣)勝出，Lawson 超商【Machi Café冰沙】使用煉乳，兩種辻利一本店的宇治抹茶，添加辻利宇治抹茶冰淇淋加黑糖蜜，選擇的男女的比例平均，普遍選擇的理由是口味吸引人，感覺材料用的較好，顯示國人傾向異國風味嚐鮮，日本宇治抹茶口味更是受到消費者青睞。

其次是萊爾富【Hi Café冰沙】芒果牛奶冰沙(定價65元)16.6%、7-11【樂(冰冰冰)鯊】巧克力可可脆片口味(定價70元台幣)14.5%、全家【酷繽沙】辻利抹茶紅豆口味(定價70元)14%以及OK超商【阿奇儂冰沙】花生花豆口味(定價45元台幣)7%。

萊爾富主打芒果冰沙，強調使用台南新鮮芒果，消費者材料運用較好的認同度高，在女性及40歲以上消費者的支持度上明顯較高，男性消費者對65元訂價的滿意度高。

7-11【樂(冰冰冰)鯊】巧克力可可脆片口味(定價70元台幣)，在34歲以下支持度較高，消費者對冰沙顆粒及甜度的滿意度高。

全家【酷繽沙】辻利抹茶紅豆口味，在男性，25歲以下，及50歲以上支持度較高，選擇理由是口味，基於嘗新，以及材料用的較好。

OK超商【阿奇儂冰沙】花生花豆口味，以男性，及40歲以上支持度高，主打傳統台式口味，意外擄獲30歲以下女性的胃，45元訂價在CP值及價格是五款冰沙中滿意度最高的。

男女在挑選冰沙的考量上，女性因口味吸引人而考慮購買明顯比男性高，男性則是以考量價格及CP值高明顯比女性高，40歲以上消費者對材料運用的考量明顯較高。

另外，選擇萊爾富【Hi Café冰沙】芒果牛奶冰沙及OK超商【阿奇儂冰沙】花生花豆口味者，40歲以上比例較40歲以下比例偏高，顯示年紀較長對於食材在地化及傳統口味較為偏好。萊爾富在端午四天連假期間，推出Hi Café冰沙全品項與多款冷飲買一送一等快閃促銷優惠，搶攻冰品商機。

根據觀光局統計，2016年到日本旅遊的台灣人高達429萬人次，占整體出國總人數29.4%，每三個人出國，就有一位去日本！相較2016年1～4月1,427,576人次，2017年同期台灣旅客赴日人數達到1,468,079人次，有2.8％的成長，顯見台灣旅客就是愛日本，預計今年暑假旺季赴日旅遊人數將再成長，現在到日本吃LAWSON冰沙，下載得易Ponta APP日本卡，帶著手機就等於帶著會員卡出國，在日本一萬家以上商店均可消費累點，在日本期間消費折抵，點數用不完，回台點數自動轉回台灣，點數4倍送。

(工商)