國泰航空／國泰港龍航空超值早鳥優惠，最低62折
張佩芬／台北報導
國泰航空與國泰港龍航空宣佈自即日起至6月20日止推出超值早鳥優惠活動，優惠價格最低可享62折優惠。出發日期為2017年8月15日至2018年1月15日(部分日期不適用)。
早鳥優惠一人即可輕鬆成行，綿密的航班，暖心的服務，國泰航空、國泰港龍航空伴您寫意翺翔！旅客可由台北、台中、高雄出發，旅遊航點包括亞洲40個城市、北美洲7個城市、歐洲11個城市及大洋洲7個城市等多達65個世界主要城市。分區最低價(票價未含機場服務費、相關稅項及附加費)分別是:
亞洲: 上海，新台幣3,640元起
北美洲: 芝加哥，新台幣14,786元起
歐洲: 阿姆斯特丹，新台幣 14,861元起
大洋洲: 布里斯班，新台幣 18,302 元起
官網訂購超值早鳥的旅客另享限量額外好禮及KKday精選加值行程，指定日期限量好禮(東京單程Skyliner乘車券、大阪周遊套票、名古屋/曼谷/美國當地可上網SIM卡及倫敦遊客牡蠣卡) 及Wi-Ho!網路分享器租用優惠。
相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空、國泰港龍航空官方網站www.cathaypacific.com.tw
(工商)
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