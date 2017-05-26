南方航空集合四川航空與廈門航空推出「3航2岸1起飛」

左起南航客運部經理蘭虹、川航台灣公司總經理焦鷫、南航台灣公司總經理丘祥文、廈航台灣公司總經理黃振揚、廈航銷售經理陳聞。圖：南航提供

旅遊業熱烈參與，擠滿整個西華宴會廳。圖：南航提供

中國南方航空集合四川航空與廈門航空，昨（25）日在台北西華飯店舉辦盛大說明會，宣布推出「3航2岸1起飛」321遊大陸，集合三航航點，提供不同點進出的套裝行程。南航同時也宣布今年9月將復飛新疆烏魯木齊。

南航為亞洲最大航空公司，目前機隊已經超過700架，上個月剛加訂20架A350-900客機，預計2020年機隊將超過1千架，公司擁有271個月飛安紀錄，獲SKYTRAX四星級評比的航空公司，該公司結合南航系的四川航空與廈門航空，針對台灣市場推出遊大陸的不同點進出，不走回頭路的雙重航空服務雙點直航體驗套裝行程。

行程包括川航的松山-重慶搭南航的武漢-桃園的長江三峽遊，廈航的桃園-杭州搭南航上海浦東-桃園，南航的桃園-貴陽搭川航昆明-桃園，這三組行程也有倒著走的規劃，全憑旅客喜愛與需求，由雄獅、可樂等大型旅行社包裝銷售。

另南航因為機隊調度不及，目前暫停飛航的桃園-烏魯木齊航線，昨日宣布將在今年9月復飛，提供每週三班服務。9月是新疆天候最佳，瓜果成熟，也最適合旅行的季節，結合南航在疆內的多條航線，讓旅客可以暢遊南疆與北疆。

南航今年3月開始提供台灣旅客經廣州轉飛歐美等地的行李直掛服務，該公司新開墨西哥城、可倫坡、蘭卡威與萬象等航線，另倫敦增為每日兩班，舊金山、紐約、多倫多等加密航班，經濟艙座位加付100人民幣起即可升等座椅加寬40％的優選座位。

昨日活動由南航台灣公司總經理丘祥文親自主持，廈門航空台灣公司總經理黃振揚、四川航空台灣公司總經理焦鷫都親自到場，由南航業務經理蘭虹等介紹公司特色與行程，未來計畫將三航合作範圍擴大到國際線

(工商)