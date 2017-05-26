台灣大車隊Lamigo桃猿隊推共乘 載球迷參加動紫大盛
一年一度的Lamigo桃猿隊動紫大盛活動，將於6月9日到11日舉行，每年都吸引上萬名球迷，但如何解決交通問題，是球迷最困擾的事情，台灣大車隊與Lamigo桃猿隊合作，將提供球迷朋友全新的交通服務，邀球迷朋友歡樂共乘小黃，由台北一起使用共乘服務，搭乘小黃，前往動紫大盛！
台灣大車隊是台灣規模最大、最完整的計程車派遣媒合平台，支持國球更是不遺餘力，為了服務廣大球迷推出go2gether共乘服務，一指輕鬆揪團共乘小黃至球場。今年與Lamigo桃猿隊在年度盛事-動紫大盛當中合作，派出動紫專車，送球迷朋友由台北到桃園主場，享受尊榮的專車服務。
即日起至6月5日止，只要上go2gether網站刊登指定球場共乘文，就有機會獲得價值5000元的動紫專車服務以及2017年動紫主題球衣，台灣大車隊將準備限量動紫塗裝專車為球迷朋友服務並從球場共乘文當中抽出18組幸運球迷(1組2位)獲得6月10日免費球迷專車載到桃園國際棒球場(一人中獎兩人同行，不含回程)與每組動紫大盛球衣2件。
Lamigo球團與台灣大車隊號召球迷朋友快標記你的球迷好友，關注go2gether粉絲團，近期還有更多Lamigo專屬粉絲抽獎活動等著大家！
(工商)
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