「香港龍舟嘉年華」6月登場！美酒、美味變裝趴

「香港國際龍舟邀請賽」是世界上歷史最悠久的現代龍舟比賽。（香港旅遊發展局提供）

下周就是端午佳節了！免不了應景吃粽子、划龍舟！香港年度盛事「龍舟嘉年華」將於今年6月2日至4日於維多利亞港及中環海濱舉行，包含「香港國際龍舟邀請賽」及「生力啤酒節」兩大主要活動。

龍舟嘉年華是集歡樂音樂的大型派對。（香港旅遊發展局提供）

今年「香港龍舟嘉年華」規模將更勝往年，場地面積較去年增加五成，並加入多項全新競賽項目，參與的國際龍舟隊伍和選手數目更是歷年之最。嘉年華亦會加入不少香港地道元素，而14 輛香港美食車更會初次同場呈獻香港本地美食，為大家送上一個歡樂的龍舟派對。

「香港龍舟嘉年華」扮裝大賽。（香港旅遊發展局提供）

「香港國際龍舟邀請賽」是世界上歷史最悠久的現代龍舟比賽，每年吸引不少海內外的強隊參加。今年邀請賽將有包括台灣在內，來自12個國家和地區的龍舟隊伍，合共逾5,000位健兒雲集維港，競逐27項錦標，相信將會於維港海面掀起連場激戰。

「香港龍舟嘉年華」集競賽、美食、慈善和娛樂元素，亮點項目包括：

★國際性及創意兼備的龍舟盛事

●集12國家及地區逾5,000名健兒參與賽事，包括5支來自台灣，以及多個海外的國際隊伍，當中健兒及國際隊伍的數目均是歷屆之最；

●6月4日增辦「Red Bull Dragon Roar」特別賽事，隊伍以障礙賽方式，在維港一決高下，同日也會上演「扮嘢大賽」，參賽健兒以特色造型於海上激戰。

14輛香港美食車將首次聚集，同時出現在龍舟嘉年華。（香港旅遊發展局提供）

★14輛美食車首次同場

●14輛美食車首次聚首，攜手呈獻地道特色美食，並與生力啤推出期間限定優惠，於參與的美食車單一消費滿60元，即可享啤酒買一送一。

「香港龍舟嘉年華」扮裝大賽。（香港旅遊發展局提供）

★充滿香港本地特色

場內展出藝術家創作的特色龍舟和巨型龍舟槳擺設，及由藝術團體操刀的巨型龍舟塗鴉牆；

「生力啤酒節」特設特色拍攝區，重現往昔香港街角情懷，歡迎大眾留影，同場更有香港本地人氣組合、歌手及DJ輪流登場，帶動派對氣氛；場內設有多個文創手作及遊戲攤位，適合全家大小參與。

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(中時電子報)