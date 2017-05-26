王仁甫哭哭！季芹攜愛兒獨享新北菜市市場「下午食光」

季芹帶著前世情人YAYA到汐止黃昏市場採買作料理。（新北市市場處提供）

來菜市場找好康、尋美味！新北市市場處24日特別邀請明星家庭季芹與兒子YAYA與民眾一同在汐止黃昏市場體驗「新北菜市下午食光」，同時宣傳夏令營學員招募活動。現場除了公開季芹的私房親子下午茶料理教學示範外，民眾還能透過線上直播同步感受「親子逛菜市」的樂趣。

溫柔俏媽咪─季芹與藝人王仁甫育有一兒一女，擁有令人稱羨的幸福家庭，對於親子教育有自己的一套想法，常於節目、雜誌分享自己的媽媽經，近幾年更希望孩子能快樂學習移居到宜蘭，雖然家庭、事業兩頭燒，但一定會抽空撥出時間陪伴孩子，讓親子關係更加緊密。

新北市政府市場處今年暑假推出市場小小達人夏令營，讓小朋友能以市場體驗學習生活教育。（新北市市場處提供）

季芹24日帶著YAYA到汐止黃昏市場採買做料理，並且表示，雖然平常都是王仁甫在做菜，但自己喜歡讓孩子從生活中衍生學習到知識，這樣自主學習比起強迫學習更有效，也會讓他們更快樂，所以此次有空閒時間能與YAYA一同逛傳統市場，可以實際讓YAYA認識生鮮蔬果是個不錯的學習機會，當然也品嚐到許多傳統市場的美味，自己忍不住就買了大包小包的，而且發現原來傳統市場也在推動最近盛行的電子支付功能，使用手機就可進行電子支付，讓採買起來更輕鬆便利！

今年度市場處『新北好市生活學』系列活動，推廣『小小市場達人募集』活動，鼓勵親子家庭走進傳統市場，期望傳統市場不單為消費的場所，更是能讓孩子學習生活知識的場域，邀請民眾提供親子遊逛經驗，撰寫市場遊記心得上傳活動官網，就有機會免費參與暑期市場夏令營。

溫柔俏媽咪季芹平常喜歡以生活當作孩子的教育內容。（新北市市場處提供）

新北市政府市場處長謝俊隆表示，新北市的傳統市場擁有各種特色，我們希望民眾在體驗市場特色的同時，也能提供給民眾更多貼心的消費便利，讓民眾來市場能輕鬆買新鮮、煮好料。新北首創「小小市場達人夏令營」目前正在招募中。

(中時電子報)