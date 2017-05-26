王仁甫哭哭！季芹攜愛兒獨享新北菜市市場「下午食光」
來菜市場找好康、尋美味！新北市市場處24日特別邀請明星家庭季芹與兒子YAYA與民眾一同在汐止黃昏市場體驗「新北菜市下午食光」，同時宣傳夏令營學員招募活動。現場除了公開季芹的私房親子下午茶料理教學示範外，民眾還能透過線上直播同步感受「親子逛菜市」的樂趣。
溫柔俏媽咪─季芹與藝人王仁甫育有一兒一女，擁有令人稱羨的幸福家庭，對於親子教育有自己的一套想法，常於節目、雜誌分享自己的媽媽經，近幾年更希望孩子能快樂學習移居到宜蘭，雖然家庭、事業兩頭燒，但一定會抽空撥出時間陪伴孩子，讓親子關係更加緊密。
季芹24日帶著YAYA到汐止黃昏市場採買做料理，並且表示，雖然平常都是王仁甫在做菜，但自己喜歡讓孩子從生活中衍生學習到知識，這樣自主學習比起強迫學習更有效，也會讓他們更快樂，所以此次有空閒時間能與YAYA一同逛傳統市場，可以實際讓YAYA認識生鮮蔬果是個不錯的學習機會，當然也品嚐到許多傳統市場的美味，自己忍不住就買了大包小包的，而且發現原來傳統市場也在推動最近盛行的電子支付功能，使用手機就可進行電子支付，讓採買起來更輕鬆便利！
今年度市場處『新北好市生活學』系列活動，推廣『小小市場達人募集』活動，鼓勵親子家庭走進傳統市場，期望傳統市場不單為消費的場所，更是能讓孩子學習生活知識的場域，邀請民眾提供親子遊逛經驗，撰寫市場遊記心得上傳活動官網，就有機會免費參與暑期市場夏令營。
新北市政府市場處長謝俊隆表示，新北市的傳統市場擁有各種特色，我們希望民眾在體驗市場特色的同時，也能提供給民眾更多貼心的消費便利，讓民眾來市場能輕鬆買新鮮、煮好料。新北首創「小小市場達人夏令營」目前正在招募中。
(中時電子報)
關鍵字：新北菜市場
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。