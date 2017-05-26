端午節吃安心！新北抽驗16件上市前水產品全數合格

端午節前新北市產地養殖水產品抽驗取樣結果，均合乎用藥殘留標準規定。（新北市漁業處提供）

新北市政府漁業處為加強食用水產品源頭管理及維護消費者食用安全，執行未上市水產品產地監測計畫，端午節前抽驗達上市體型水產品16件，檢驗結果全數合格。

漁業處對所轄養殖戶(陸上魚塭33家，淺海養殖72家) 按養殖生物放養時間及產期進行定期訪查、宣導安全用藥，並針對達上市體型水產品進行抽樣檢驗，以防止違反衛生安全規定之水產品流入市面，保障消費者食魚安全。本次於端午節前抽驗之16件水產品，包括黑盤鮑魚2件、九孔6件、鱒魚2件、鱸魚2件及鱘龍魚4件等，經硝基呋喃類、孔雀綠及氯黴素等7項藥物殘留留分析，結果均合乎衛生福利部動物用藥殘留標準相關規定。

選購安心標章認證漁產品，食在好安心

農業局表示，為保障國人食的安全，除對未上市水產品進行抽驗外，並建立「新北市農漁產品安心標章」制度，落實從農場至餐桌的履歷制度精神，積極輔導優質養殖戶自主管理完成標章申辦及使用作業。

依據「新北市農漁產品安心標章管理作業要點」規定，申辦本標章的使用人，須領有合格養殖登記證或相關漁業證照方得辦理。目前已輔導27家養殖戶取得安心標章，可至Google搜尋「新北市農業局」+「標章使用名冊」，即可獲得養殖戶的相關資訊。

(中時電子報)