4縣市協力「重現淡蘭百年山徑」盼中央支持

俯瞰淡蘭古道路徑。（新北市觀光旅遊局提供）

淡蘭古道歷史超過200年，為清朝時期「淡水廳」至「噶瑪蘭廳」先人拓墾生活、軍事與商旅路線，橫跨新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣四縣市。去年台灣千里步道協會與四縣市合作宣誓「守護淡蘭古道」。

5/27四縣市成立淡蘭義工隊，共同宣誓長期維護古道的決心。新北市境內有70％的淡蘭古道路段，將以「重現淡蘭百年山徑」向中央爭取預算，希望中央能支持公民團體深度參與的淡蘭古道重現，打造北台灣第一條富含自然生態、人文歷史，而且是跨縣市、跨區域、跨公私合作的長距離低碳步道，為台灣帶來一個具國際魅力的長距離健行新型態的旅遊方式。

淡蘭百年山徑：富含自然生態、人文歷史的長距離健行路徑

近年國際旅遊發展趨勢有長距離步道健行旅遊，如西班牙「朝聖之路」、美國「阿帕拉契山徑」、香港「麥理浩徑」、日本「熊野古道」等；在台灣，我們有具有200年以上歷史的淡蘭古道，橫跨北台灣新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣四縣市，是先人拓墾遷移的路徑，概分北、中、南三路，具有歷史文化底蘊及豐富自然生態。

新北市政府與千里步道協會公私協力，合作「重現淡蘭百年山徑」計畫，不只是想要找回步道、修整步道及建立步道系統，正如千里步道協會所言，要重現的是淡蘭百年山徑「場所精神」，包括有形的歷史遺址場所及景觀路徑物件，和無形的記憶口述文獻及節慶儀式紀念等，希望讓大家走進淡蘭古道的同時，走進這百里路與百年歲月，找到對於這片土地的生活價值認同，產生歸屬不再感到疏離。該計畫持續在進行，預定於今（106）年底完成步道系統定線，包括系統性的步道資源調查，透過文史資料蒐集及地方耆老、專家對談訪查，盤點週邊文史觀光資源，重現淡蘭百年山徑網絡。

這些週邊文史觀光資源包括沿途水梯田、砌石橋、土地公廟、農家在地美食等歷史、生態及聚落生活特色，可以延伸發展為深度小旅行體驗元素；故也結合社區進行步道維護志工、文史導覽服務、當地特色餐食提供等聚落旅遊服務培力，以利推行國際級長距離健行步道旅遊體驗。

整體「重現淡蘭百年山徑」計畫，預定於109年底完成，其中步道修整以『古道復舊、就地取材、生態透水』為施工方式，以降低對生態環境和歷史遺跡空間的打擾和影響。也規劃招募步道志工，透過工作假期模式，邀請公民參與環境守護；近來的例子如，淡蘭百年山徑中路雙溪泰平社區崩山坑古道復舊，即由步道社團參與，進行古道手作修復。

志工參與手作步道。（新北市觀光旅遊局提供）

民間與官方，跨縣市合作，希望中央支持

重現淡蘭百年山徑，是民間與官方的公私協力，也是跨縣市、跨區域的合作，以淡蘭古道路網規劃北台灣步道系統、發掘與深化主題文化路徑、以手作步道精神與步道分級概念維護、活化空間多元再利用為旅遊服務據點、完善沿線山村聚落生態旅遊服務機能及戶外教學資源等，希望為台灣整理出一個新型態的景點，以及推展長距離健行漫遊的新型態旅遊方式，也重拾文化故事，再興偏鄉聚落，創造深度旅遊價值。

「重現淡蘭百年山徑」是一個需要長期努力、長期執行的計畫，希望中央政府能支持公民團體深度參與的淡蘭古道，大家共同合作打造具國際級魅力的台灣新旅遊樣態。

(中時電子報)