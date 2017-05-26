設計師飆創意！「士東市場」大變身！傳統與現代的美好關係

草山蔬菜（攤位112）由台灣知名服裝設計師-黃蕙玲和YAC楊邦勝酒店設計總監-楊邦勝共同設計。（台北市政府市場處提供）

傳統菜市場大變身！繽紛、美學又時尚！美味、傳統依舊，歡迎大家來逛菜市場！榮獲經濟部認證為四星級的品牌市場-士東市場，於23日與秉持「美就是發生在所有關係上的共同美好」的美好關係團隊一同發生「美好關係」。

由美好關係團隊帶領一群設計團隊與士東市場19家攤商共同合作，將傳統市場與「美」作聯結，期盼打造國際級的傳統市場，而此活動的發起與臺北市市場處一直以來推廣傳統市場的政策理念不謀而合，因此市場處號召北市各市場自治會代表與士東市場共襄盛舉，來一趟「美」的觀摩參訪之旅。

士東市場許桂招會長引領各自治會代表進行攤位改造講解。（台北市政府市場處提供）

「美好關係團隊」係由四位熱愛台灣這塊土地的發起人：CN FLOWER 西恩花藝總監凌宗湧、Meissen 上海董事長葉佳琪、暄品設計縂監朱柏仰、青埕設計縂監郭俠邑成立，宗旨為：以一己之力改變周遭環境，起身行動讓台灣美好，而傳統市場是個城市的重要樞紐，它連結著是城市與生產地之間，市場的美在於人情、在於最貼切生活實質的最基本需求、矯飾不得、強迫不得，若美，皆為自發性的衍展。

美好關係團隊發起人：青埕設計總監-郭俠邑在台北市公有士東市場自治會會長-許桂招的支持下，領著「台灣行旅」的設計師和企業家成員、「中原大學商設系學生」、「公東高工木工科學生」和「西恩花藝學生」策動了這次的改造計畫，走進士東市場，捲起袖子在市場內進行美好關係為店家規劃和設計出最理想的視覺、工作環境和收納空間，每個人用自己的力量、自發性的提升日常美學。

台北市政府產業發展局林崇傑局長實際走訪改造店家。（台北市政府市場處提供）

台北市市場處近年來積極推動市場硬體改建，透過改建工程計畫，打造現代化的新市場，藉由新穎的經營環境，扭轉市民對傳統市場髒亂不衛生的刻板印象；在軟體方面如市場行銷、攤商輔導等也投入相當多資源，而士東市場的改變，將成為未來臺北市傳統市場的學習標竿，也是傳統市場邁向「現代化」重要的一步。

本次市場處「2017台北傳統市場節」以品味市場心旅行為主題，不只實際帶著民眾走訪臺北市傳統市場，也要帶領各市場自治會代表來一趟「美」的觀摩參訪之旅，期望藉由市場的相互學習，提升傳統市場整體素質。

美好關係發起人-青埕設計總監郭俠邑協助講解攤位改造。（台北市政府市場處提供）

此次觀摩參訪之旅，共邀集22處的市場自治會代表共襄盛舉，由士東市場-許桂招會長、青埕設計總監郭俠邑帶領講解每一攤的攤位改造及與不同設計師彼此產生的美好果實，同行的市場自治會代表們也給予極好的肯定，希望藉由此次的觀摩活動期望在未來能夠帶領更多的傳統市場進行不一樣的美好關係，期盼提供更舒適的市場環境，讓社會大眾能在傳統市場裡就能感受「美」的真諦。

台北市政府產業發展局林崇傑局長邀請大家一同來到傳統市場共譜一段美好關係。（台北市政府市場處提供）

台北市市場處處長許玄謀表示：「市府現在投入相當多的經費及資源在硬體改善，而軟體上，如攤商經營觀念、市場營運模式等也要跟著提升，未來，市場處也將積極協助市場自治會及攤商，以輔導、陪伴等方式提升營運模式，為市民打造乾淨、衛生、具有現代化觀念的傳統市場，讓大家在逛傳統市場、體驗市場人情味的同時，也能享受現代化的市場環境，屆時，也誠摯邀請社會大眾一起來遊逛改變後的傳統市場」。

(中時電子報)