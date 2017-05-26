在逆風中奮起！「人權館」新書收錄13則白恐受難者生命故事

國家人權館籌備處出版《在逆風中奮起》受難者生命故事文集。（文化部所屬國家人權館籌備處提供）

每逢佳節倍思親，國家人權博物館籌備處25日上午舉辦政治受難者文集《在逆風中奮起》新書發表會，透過13則白恐見證者親身執筆寫就的個人遭遇，追憶妻離子散、家破人亡的時代悲劇，娓娓倒敘臺灣百年來走過的漫漫人權路。「我只是微小的受難者，不足掛齒；但希望能還原真相，被年輕人所認識，臺灣不要再發生這樣的歷史悲劇。」作者群之一受難者張則周前輩，希望轉型正義的人權教育能徹底推廣至全國各個角落。

文化部次長丁曉菁出席《在逆風中奮起》新書發表會向受難者前輩致意，左為關懷協會榮譽會長蔡寬裕先生。（文化部所屬國家人權館籌備處提供）

文化部次長丁曉菁代表部長鄭麗君出席新書發表會，向在場政治受難者與家屬們致意，「今天台灣有著相對自由、開放的成長環境，其實是各位受難者的犧牲所換來的；要重新回顧這麼多個家庭受到摧毀的痛苦經驗，是件不容易的事。

透過新書出版，誠實面對過往，讓年輕世代知道臺灣曾發生的歷史，國家不要再重蹈覆轍。」丁曉菁次長鼓勵年輕人勇於認識這段歷史，延續前輩們在逆風中奮起的人權鬥志，開展臺灣文化的生命力。

「我的同學、老師都被槍斃了，」18歲就墜入黑牢的楊國宇前輩，書中描述在綠島10年的人生苦難，「在綠島每天都被洗腦，但是越被洗，腦子變得越清楚，也更越愛台灣。」

自認天生「反K傲骨」的受難者劉秀明前輩，很高興新書發表會現場，有30多位桃園陽明高中的年輕人一同參與。「我希望年輕人鑽進時光隧道，讓人權民主能成為台灣文化的主體。」

就讀成大三年級時被捕的馬來西亞僑生陳欽生前輩，期許人權館能造日完成建館，「促進轉型正義，呈現真實的歷史真相。」他更希望有一天加害者也能來到人權園區，「向我們鞠個躬、道個歉。」

陳深景前輩感謝文化部、國家人權博物館籌備處的用心，「不分藍綠、不分意識形態，」把這麼多受難者的親身口述，用影片、出版向社會推廣。「可惜很多人片子拍到一天就去了天國，但希望這麼有意義的工作，人權館一定要持續推動下去。」

受難者徐代德夫人涂貴美女士，花了二個多月時間回憶自己70年的人生，「好幾次回憶的過程，自己陷入惶恐，情緒起伏不定，真是不堪回首。」她希望這樣平實娓娓述說的人生坎坷，「讓孩子們知道，自己父母當年是從多麼深的逆境裡走出來了的。」

《在逆風中奮起》全書448頁，收錄13則受難故事，詳述受難者暨家屬親友們在面對人權迫害困扼，勇敢求生的生命歷程。鄭慶龍、許貴標年逾八旬掀開塵封記憶，令人無限感傷；張則周教授堅持用教育發揚理想。

楊國宇、劉秀明用自身記憶保存戒嚴史實；張佛樹與陳欽生的大好青年人生，因為白恐國家暴力而墜入黑牢；陳深景用歌曲譜寫南臺灣炙手可熱薩克斯風樂師受政治迫害之血淚故事；藍芸若老師細膩描繪出亂世裡父母間的堅貞情感。

葉光毅教授用詩詞追憶父親為理想而犧牲生命；涂貴美道出白色恐怖受難者家屬數十年驚恐難安的波折歲月；陳玉珠用溫柔而堅定的陪伴，回應對丈夫陳武鎮受難遭遇的不捨與敬重；張立本側寫訪談，記錄臺灣70年代左派青年的革命事蹟。透過字字血淚的生命故事，使世人明瞭無數個受難者暨家屬們內心的隱忍與煎熬。

《走過長夜─在逆風中奮起》即日起公開發行，民眾可在博客來、誠品各通路自行選購。人權館籌備處近日也將巡迴全國北中南東，深入校園、獨立書店舉辦新書發表會，邀請書中作者與讀者面對面分享白恐受難故事。

(中時電子報)