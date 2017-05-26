美股連六紅 標普與那斯達克指數創新高

華爾街股市今天繼續走高，標準普爾500指數與那斯達克指數雙雙創下收盤新高，由於投資人熱情不減，美國股市已經連續第六個交易日上揚。

不過，石油類股並未加入慶祝行情，因為產油國雖決定延長減產協議，卻未加碼減產，令市場感到失望，導致油價重挫。

標準普爾500指數終場上漲10.68點，或0.44%，收在2415.07點；那斯達克指數上漲42.23點，或0.69%，收在6205.26點。二者都創下收盤新高，標準普爾500指數今年至今已第19次創收盤紀錄。

道瓊工業指數上漲70.53點，或0.34%，收在21082.95點。

電子產品零售業者百思買公司（Best Buy）因公布財報優於預期，股價暴漲21.5%，收在每股61.25美元，創下歷史新高。1060526

(中央社)