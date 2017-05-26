今東北偏涼、南有雨 端午連假天氣不穩
今天（２６日）鋒面南移至巴士海峽，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲的天氣，南部、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫陣雨，上述地區的朋友外出活動仍請記得攜帶雨具；氣溫方面，由於東北風影響，北部及東北部早晚天氣較涼，北部及東半部高溫約２５至２７度，較為舒適，中南部高溫仍有３０到３１度；低溫方面中部以北及東半部約２１到２３度，稍有涼意，南部約２５到２６度。
根據中央氣象局資料顯示，端午連假前期（２７至２９日）下雨的時間較為短暫，後期（３０日）雨勢將較明顯，建議安排戶外活動，特別是在南部、宜花東地區及各山區的朋友要帶雨具備用比較保險，尤其是在山區及河邊活動要特別留意午後的天氣變化、注意安全。
下週二至下週三（３０日至３１日）南海至臺灣附近西南風逐漸增強，各地氣溫逐漸回升，感受上會較悶熱，南部及東半部地區仍然有短暫陣雨或雷雨，其他地區也要注意午後各地都可能有短暫雷陣雨發展。
下週四（６月１日）將有另一道鋒面逐漸接近，西南風也會增強，西半部及東北部將有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨。
空氣品質方面，今天全臺各地及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。
(中時電子報)
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