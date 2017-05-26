哈佛著名輟學生祖克伯終於畢業 意外引網友辯論

臉書CEO祖克伯開心的在自己的臉書上秀出畢業證書。(圖取自臉書)

臉書CEO馬克‧祖克伯(Mark Zuckerberg)今返回母校哈佛大學，獲得法學博士榮譽學位，並且受邀在畢業典禮的致詞，祖克伯也在臉書上開心的公布這項消息。但儘管這是個溫馨的場面，部分網友揶揄成為億萬富翁才能拿學位，意外引發網友辯論。

美國有線電視台CNBC報導，祖克伯13年前進了哈佛但後來他為了專心發展臉書而輟學，他最近也透過臉書影片帶觀眾參觀他在哈佛的宿舍，以及當年他和老婆普莉希拉・陳(Priscilla Chan)常去的地方等。

祖克伯也在臉書上貼出他在畢業典禮上致詞的全文，文中重溫他取得哈佛入學許可的那一刻，在哈佛上的第一堂課等。祖克伯表示他相當感謝他在哈佛的時光，讓他遇見了共同創業的好友KX Jin、還有老婆普莉希拉。當年他雖然是自己輟學，但他在歡送派對上遇見普莉希拉時說：「我三天後就要被趕出去了，所以我們要趕快去約會。」他在致詞中也鼓勵哈佛畢業生除了找到自己的生存目的外，也要挑戰自己、創造一個每個人都有其目的的世界。

但祖克伯取得榮譽學位這件事意外引發網友論戰，網民Ashmit Dassi在祖克伯學位貼文上留言，說祖克伯變成億萬富翁後回來取得學位很酷，也有其他人如Nina Savic附和：「重點是這顯示一個人不需要有學位才能變成億萬富翁。」

但也有其他網民點出殘酷的事實，Jason Wyattearp說：「這是不是表示金錢就可以買得到學位? 」，引來其他網民一同揶揄。但其他網民否認這說法，Steve Clark Rafols說這只是代表即使一個人是億萬富翁，教育仍然很重要。Dassi看到底下留言後回應，他知道教育仍是最重要的東西，他只是想說祖克伯建立了很棒的人生。

Fidel Villalba說，每個人都怪祖克伯成為百萬富翁，但卻忘卻他創立的臉書在今日有多重要，人們只要按一個鍵就可以知道世界上發生了甚麼事，甚至可以用臉書擊垮貪腐的政府。Trupti Patil Mangrulkar也恭賀祖克伯終於畢業了，因為他現在可以告訴小孩，即使成為億萬富翁也要完成學位。

(中時電子報)