5月26日各報頭版要聞

重點要聞

●iPhone充電錯誤 3.3萬張照片沒了

一般人只要誤刪了幾張手機上的照片，就會心急如焚，但如果一下子成千上萬張珍愛的照片都沒了，那又會作何反應呢？美國知名財經科技新聞網站《商業內幕》（Business Insider）的專欄作家艾普絲（Brianna Arps）日前因為iPhone 6手機充電方式錯誤，導致手機裡大約3萬3千張照片消失不見，讓她超崩潰。

●疏運方案急轉彎 端午連假 國道0~5時免費

交通部長賀陳旦2度在端午節遭遇挫敗！交通部16日公布的端午連假疏運方案，國道免收費優惠既縮水又被批評「一假兩制」，賀陳旦周二親上火線召開記者會捍衛政策，不料42小時後政策轉彎，昨日交通部發布新聞稿表示，端午節國道優惠時段將統一為0時至5時；賀陳旦透過簡訊回應說，自己「從眾如流」，溝通不足會再加油。

●吳敦義覆電習近平指「一中涵義各表」 國台辦：兩岸均堅持一個中國

針對國民黨主席當選人吳敦義在給大陸覆電中，直述1992年海基會「一中涵義各表」電文，大陸國台辦昨日指出，當年海基海協兩會是各自以口頭方式表述兩岸均堅持一個中國原則的共識。

重點要聞

●總統府女武官 控小英隨扈性騷

總統府首位女武官竟被性騷擾！網路媒體「上報」昨晚報導，總統蔡英文的女武官陳月芳上校被內衛隨扈楊文志少校騷擾，楊疑以LINE傳不雅照與文字，甚至在總統府洗手間與停車場有攔阻舉動，讓陳女感到不舒服；陳上月底向長官侍衛長劉志斌中將投訴，但劉未依程序受理性騷擾投訴案件，直接把楊文志調往特勤中心，疑似打算息事寧人。總統府證實此事，劉志斌為了解是否確有其事，已先把楊文志調離總統府侍衛室。

●沒「天良」16萬罐感冒藥 過期竟改標賣

真的太沒天良！國內知名的製藥公司天良生物科技公司，疑因生產的「諾克治痛感冒液」滯銷，竟然將16萬罐過期的感冒液刮除有效期限標示後，重貼標籤再販售！誇張的是，業者說4年前就曾改標，而這批售出的92萬罐中，僅3萬罐改標；昨衛福部緊急查封16萬罐，並將業者依違反《藥事法》送辦，最高可處10年徒刑併科1億元罰金；民眾獲悉後痛斥：「到底能相信什麼！」藥師公會也痛斥業者：「要有良心！」

●夫控出軌 訴離判敗 吳欣盈：還我清白

新光金控公主吳欣盈六年前風光嫁給華南金控王子林知延，這場千億聯姻卻不到三年就驚爆婚變，林知延以吳欣盈涉出軌等理由訴請離婚，還傳出握有吳女與男性貼臉、嘴對嘴照，但台北地院前天判林男敗訴，兩人仍是法定夫妻。吳女昨在臉書po文感謝法官「還我清白與公道」，至於吳女反控林男涉於她座車偷裝ＧＰＳ妨害秘密，仍由台北地院審理中。

重點要聞

●美艦杜威號駛南沙 陸驅離

美國官員廿四日表示，美國海軍杜威號驅逐艦（USS Dewey）駛進南沙群島美濟礁的十二浬水域。這是美國總統川普上任一百廿五天後，自去年十月歐巴馬政府下令以來，美軍首次挑戰北京戰略航道，用意是向中國大陸傳達美國行使公海航行自由權的政策意向不變。

●耗資28億屏東火車站 漏水、撐傘、柱擋路

耗資廿八億元的屏東火車站，前年八月啟用迄今罵聲連連，除上下月台樓梯口有「擋路柱」，下雨天漏水得撐傘等火車。縣長潘孟安昨天前往勘查時正下大雨，看見月台上放了幾個大桶子接水，搖頭說：「真是天才設計！」鐵工局表示，今年十月會全部改善。

●同婚修法 政院：最快下會期處理

大法官會議作成釋字七四八號解釋，認定現行民法同婚保障不足違憲，行政院發言人徐國勇昨天表示，保障同性婚姻可以修正民法也可以立專法，行政院沒有既定立場，將盡快盤整後提出，「最快下會期處理」。

重點要聞

●立院初審 卸任正副總統 禮遇金砍到8萬

蔡英文總統曾表明，卸任後的禮遇金比照一般的公務員退休金就好。立法院司法及法制委員會昨審查通過「卸任總統副總統禮遇條例第二及第三條修正草案」，將卸任總統、副總統禮遇金從廿五萬、十八萬元大砍至八萬元。

●外交部︰台灣多元包容力 讓世界都看到

司法院大法官宣告「民法」未允同性結婚違憲，須在二年內完成法律修正，台灣可望成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家。對於台灣在民主及人權表現再跨出一步，外交部昨表示，此結果彰顯台灣的多元社會包容力，有助於台灣國際形象、讓世界看到台灣。

●二度視導漢光 蔡英文：我是國軍最大靠山

漢光卅三號演習「聯合反登陸作戰」操演，昨在澎湖登場，蔡英文總統在國安高層陪同下，頭戴鋼盔、身著防彈背心，全程視導。她在操演結束後，大力肯定國軍具備聯合作戰的精實戰力，並強調做為三軍統帥，「我就是中華民國國軍最大的靠山。」不管是國防改革，或是改善國軍工作環境，政府都會全力支持，也希望國軍在過去基礎上持續精進。

(中時電子報)