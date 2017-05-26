文化創意促經濟！馬國華穗藝術節邀台7名家授招

馬國華穗藝術節「文創產業研討會」邀台7名家授招。（文化部提供）

文化創意是新興產業，「文化創意」的風潮近年在各國形成一股強烈的趨勢，文創產業更成為許多國家經濟發展的一部分。可是，什麼是文化創意？文化產業又是怎麼一回事？

馬來西亞華社文化藝術諮詢委員會眼見國內文化藝術界創作人才濟濟，創意無限，可惜的是，大部分仍然處於曲高和寡，財力資源匱乏，苟延殘喘的境況，原因在於懂得創作，具備創意，但卻沒有掌握「製作」與「行銷」的知識與技巧，以致無法凸顯作品的價值，無法引起注意，缺乏觀眾群，甚至鮮為人知。

因此特別在今年8月舉行的第二屆「2017華穗藝術節」舉辦之前，聯同駐馬來西亞台北經濟文化辦事處主辦，國立台灣師範大學承辦，以及馬來西亞藝術學院、雪隆攝影公會協辦，一項為期2天的「文創產業研討會」，邀請來自台灣7名文化產業名家到來為華穗藝術節的所有參與單位、個人和國內所有文化藝術愛好者開講。

希望藉由他們在文化創意產業的成功經驗與知識分享，為大家提供指引與方向，激發文藝工作者發展文化藝術的動力和衝勁，提升實力，帶動國家文創事業的發展，為文化藝術奠定永續經營的基礎。

馬來西亞華社文化藝術諮詢委員會於5月24日聯同駐馬來西亞台北經濟文化辦事處召開新聞發佈會，宣佈於今年6月24及25日，在馬華大廈三樓視聽室聯合主辦「文創產業研討會」。馬來西亞華社文化藝術諮詢委員會主席暨馬國婦女、家庭及社會發展部拿汀巴杜卡周美芬副部長表示，文化藝術已成為許多國家的主要收入，馬來西亞在藝術、文化、表演、展覽等各方面，多元且有特色，也被看好是未來文創的發展溫床。

「文創產業研討會」內容包括論壇、工作坊及演講。主題範圍包括：「世界趨勢：文化藝術管理市場及文化政策之現況與前景」、「傳統文化與現代產業」、「世界設計之都：台北創意城市」、「傳統文化與現代產業」、「創意人的國際經驗」、「文化、創意與產業的前世今生」等。

受邀主講的講師有：台灣財團法人公共電視文化事業基金會陳郁秀董事長、國立台灣師範大學林淑真教授、國立台灣師範大學表演藝術研究所何康國教授／所長、國立台灣師範大學表演藝術研究所夏學理教授、國立台灣師範大學設計學系許和捷教授、生態陶藝家李國欽陶藝家、六星集足體養身會館及臺北找茶園江慶鐘董事長等七人，都是台灣第一線的文創產業經營者，盼透過分享，讓身處不同位置的文創工作者，能從討論中找到最適合自己的方向。

(中時電子報)