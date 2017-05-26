炸彈郵件攻擊 希臘前總理遭炸傷送醫
希臘前總理巴帕德莫斯（Lucas Papademos）在雅典當地時間週四，於座車內遭炸彈郵件炸傷送醫，院方聲明巴帕德莫斯胸部、腹部及大腿受傷，不過沒有生命危險。
綜合媒體報導，69歲的巴帕德莫斯當時坐在汽車後座，拆開一封郵件，隨即發生爆炸。當時司機與保安人員坐在前座。
巴帕德莫斯於2011年11月被任命為看守總理，幫助希臘留在歐元區，一直到2012年5月希臘大選，才卸下總理職務。
這段前間，希臘為了解決嚴重債務問題，採取2項措施：一是將最低工資降低了20％；二是把債券打了75折，包括養老基金在內的私人資產大幅縮水。
這2項措施都極具爭議，希臘媒體分析，這可能是巴帕德莫斯遭到攻擊的原因。巴帕德莫斯也曾擔任歐洲中央銀行副總裁。
(中時電子報)
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