炸彈郵件攻擊 希臘前總理遭炸傷送醫

希臘前總理巴帕德莫斯。（美聯社）

雅典警方於巴帕德莫斯座車蒐集證物。（美聯社）

希臘前總理巴帕德莫斯（Lucas Papademos）在雅典當地時間週四，於座車內遭炸彈郵件炸傷送醫，院方聲明巴帕德莫斯胸部、腹部及大腿受傷，不過沒有生命危險。

綜合媒體報導，69歲的巴帕德莫斯當時坐在汽車後座，拆開一封郵件，隨即發生爆炸。當時司機與保安人員坐在前座。

巴帕德莫斯於2011年11月被任命為看守總理，幫助希臘留在歐元區，一直到2012年5月希臘大選，才卸下總理職務。

這段前間，希臘為了解決嚴重債務問題，採取2項措施：一是將最低工資降低了20％；二是把債券打了75折，包括養老基金在內的私人資產大幅縮水。

這2項措施都極具爭議，希臘媒體分析，這可能是巴帕德莫斯遭到攻擊的原因。巴帕德莫斯也曾擔任歐洲中央銀行副總裁。

(中時電子報)